19 يوليو.. تسليم خطابات توزيع عمل أعضاء النيابة الإدارية الجدد بمقر الهيئة

كتب عبد الله محمود

يتسلم أعضاء النيابة الإدارية الجدد مهام عملهم الجديد وذلك بعد أدائهم اليمين القانونية أمام وزير العدل المستشار عمر مروان، ورئيس الهيئة السابق المستشار عدلى جاد، على أن يكون أول يوم عمل للأعضاء الجدد هو يوم الاثنين الموافق 24 يوليو القادم، بمقر الهيئة فى مدينة السادس من أكتوبر بميدان النجدة.

وحددت هيئة النيابة الإدارية يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو القادم لاستلام خطابات الأعضاء الجدد للتوزيع على النيابات، وذلك بمقر الهيئة فى تمام الساعة التاسعة صباحا.

وشددت الهيئة على الأعضاء الجدد ضرورة استكمال واستيفاء كافة الأوراق المطلوبة والخاصة بمسوغات التعيين، مؤكدة على أنه لن يتم تسليم تلك الخطابات على الأعضاء غير المستكملين لهذه الأوراق.