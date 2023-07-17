وكيل تعليم بني سويف يفاجئ إدارة الواسطى ويحيل بعض المخالفات الإدارية للنيابة

وخلال زيارته حرص وكيل الوزارة على تفقد الأقسام والمكاتب الإدارية وأجرى حوارا مع العاملين والمترددين من المواطنين لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم وأهم المشاكل التي تواجه العمل موجها بتوفير كافة الإمكانات المتاحة للعاملين لدفع عجلة العمل وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وخلال زيارته قرر وكيل الوزارة إحالة بعض المخالفات الإدارية المتعلقة بشؤون العاملين (تأخير بعض العاملين عن المواعيد الرسمية وعدم تسجيل التاخيرات في الدفاتر وعدم تسجيل الإجازات بدفتر 68) للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري.

وأشار وكيل الوزارة بأن الزيارة ضمت فريق عمل متكامل تكون من المتابعة والمراحل التعليمية والشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري.

فاجأ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف العاملين بديوان إدارة الواسطى التعليمية بتواجده منذ الصباح الباكر وذلك لمتابعة الانضباط الإداري والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك ضمن خطة متابعة دواوين الإدارات التعليمية للتأكد من انضباط العمل.