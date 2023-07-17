اليوم السابع
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الإثنين، 17 يوليو 2023 08:36 م
أكرم القصاص
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وزير خارجية أوكرانيا يزور مقر الأمم المتحدة في نيويورك

الإثنين، 17 يوليو 2023 08:00 م
وزير خارجية أوكرانيا يزور مقر الأمم المتحدة في نيويورك وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
أ ش أ

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توجه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في زيارة رسمية تستغرق يومين إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.


وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأوكرانية، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين أنه من المقرر أن يشارك مسؤول السياسة الخارجية الأوكرانية في اجتماع وزاري لمجلس الأمن الدولي بشأن تدخل روسيا عسكريا في أوكرانيا وحدثًا رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".


وفي 18 يوليو، سيلقي كوليبا خطابًا في مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا.


كما سيجري وزير الخارجية الأوكراني سلسلة من المحادثات الثنائية مع الزملاء الأجانب وقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحدث مع مجموعة من الممثلين الدائمين للدول الأفريقية لدى الأمم المتحدة.


أوكرانيا

وزارة الخارجية الأوكرانية

دميترو كوليبا

المحكمة الجنائية الدولية

نيويورك



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