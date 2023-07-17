محافظ الدقهلية يوجه بوضع خطة لزيادة إيرادات المنطقة الصناعية وتطوير المرافق بها

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمجلس إدارة المنطقة الصناعية، لمناقشة واستعراض الموقف المالى للمنطقة الصناعية بجمصة والموقف التنفيذى لعملية ترفيق مساحة 108 أفدنة استكمال المرحلة الرابعة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة.

وأكد "مختار" أن الرئيس السيسى لديه اهتمام شديد بالمناطق الصناعية وتطويرها ودعم الصناعة والمستثمرين لتصبح مصر فى مصاف الدول الصناعية الكبرى، لأن الصناعة هى المصدر الأول لدعم الاقتصاد وتوفير موارد مالية للدول.

وأشار " المحافظ " إلى أننا نعمل جميعاً من أجل حل كافة المشاكل والمعوقات التى تواجه المستثمرين لتشجيع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلى من السلع والمنتجات وتصدير الفائض.

وقرر "مختار" تشكيل لجنة مختصة برئاسة السكرتير العام للمحافظة لإعداد مقترح موازنة تقديرية للمنطقة الصناعية لتنظيم العمل وحسن سيره، لتصبح موازنة دائمة للمنطقة يتم تعديلها حسب الحاجه لذلك.

كما قرر "المحافظ" تشكيل لجنة ووضع خطة لزيادة الإيرادات العامة بالمنطقة الصناعية وكيفية تعظيمها والاستفادة منها فى تطوير المنطقة من خلال تطوير الطرق الداخلية وإنشاء سور حول المنطقة بالكامل وإنشاء منظومة كاميرات متكاملة، وتطوير كافة المرافق بالمنطقه.

حضر الاجتماع المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وعصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، وأعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين بجمصة شريف علوان، والدكتور محمود ابو العزم، ورجب رمضان، والسيد عوض مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، والدكتور مصطفى عنان رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بجمصة، والمهندس ايمن عزت رئيس مركز ومدينة جمصه، ياسر الغريب مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، ومحمد جعفر العضو القانونى للمنطقة الصناعية، والمهندس فتوح عبدالفتاح رئيس قطاع شمال الدقهلية للكهرباء، وعلاء زين ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد عبدالفتاح ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس حسام حسن مدير تيسير الأعمال بالمحافظة، والمهندسة شيماء الصديق مدير إدارة المرافق بالمحافظة، والدكتور عماد النجار مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، والمهندس السيد توفيق ممثلى عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء.