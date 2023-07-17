محافظ الدقهلية يحيل 72 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 72 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن بلقاس واجا ومنية النصر وميت سلسيل والمنصورة والسنبلاوين والجماليه وتمى الأمديد، وان الحاضر التي تم تحريرها عبارة عن1 محضر تجميع بطاقات ( 46 بطاقة )، و1محضر انتهاء من الإنتاج، و2 محضر عدم وجود سجل تفتيش، و12 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و21 محضر نقص وزن و24 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و2 محضر عدم وجود شهادة صحية، و8 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (سجائر)، و1 محضر سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 300 علبة سجائروتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.