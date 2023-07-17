قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للعام الدراسى 2023/2024

كتب زكى القاضى

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور – إناث) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم) أو الثانوية الأزهرية (علمى) خريجى العام الدراسى (2021/ 2022)، (2022/2023) وذلك بالمعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال والمعهد الصحى للقوات المسلحة بالجلاء.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء طبيب خالد عبد العظيم شكرى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والذى أشار خلاله إلى شروط القبول لدفعة جديدة من الطلبة المتطوعين.

تضمنت الشروط ألا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم) أو الثانوية الأزهرية (علمى) عن نسبة نجاح 55%، مع تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات فى اللغة الإنجليزية، وألا يقل السن عن 17 عاما ولا يزيد على 21 عاما فى 1/10/2023، وأن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية وليس عن طريق التجنس، وأن يكون غير متزوج أوسبق له الزواج ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح والحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق له الإلتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمتة بالرفت منها، وأن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول (طبية- نفسية – لغة إنجليزية - لياقة بدنية - كشف الهيئة- التحاليل الطبية...)، كما يشترط موافقة والد / ولى أمر (الطالب / الطالبة) على الالتحاق بالقوات المسلحة، ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبياً من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية .

فيما تعد مدة الدراسة بالمعاهد الصحية بالقوات المسلحة سنتين دراسيتين تؤهله للحصول على الدبلوم الصحى، ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات والرتب المختلفة طبقاً للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.

وتعتبر مناهج الدراسة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة هى نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى، كما يحصل المتطوع على كافة الامتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

وسيتم سحب الملفات من المعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، والمجمع الطبى للقوات المسلحة بالإسكندرية، ومعهد الطب العسكرى بالمعادى، والمستشفى العسكرى بالزقازيق، والمستشفى العسكرى بدمياط ، والمستشفى العسكرى بسوهاج، والمستشفى العسكرى بمدينة 6 أكتوبر، وذلك اعتباراً من 22/07/2023 وحتى 10/09/2023.

ويتم تقديم الملفات بالنسبة (للذكور) بالمدرسة الفنية للأجهزة والمعدات الطبية بكوبرى القبة، وبالنسبة (للإناث) يتم تقديمها بالمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال على أن يكون بدء تقديم الملفات اعتباراً من 29/7/2023 وحتى يوم 16/09/2023.