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غرناطة والريسة.. "هنا شواطئ العريش" تجربة فريدة للاستمتاع بالنخيل والرمال

الإثنين، 17 يوليو 2023 05:00 ص
غرناطة والريسة.. "هنا شواطئ العريش" تجربة فريدة للاستمتاع بالنخيل والرمال شاطئ العريش وجهة مفضلة لعشاق الاستجمام
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تتميز محافظة شمال سيناء بالعديد من المعالم السياحية الجميلة، ومن أبرزها شاطئ العريش الذي يقع على ساحل البحر المتوسط، ويتميز بتفرده وجمال طبيعته الخلابة.

يحتوي شاطئ العريش على عدة مناطق شاطئية، المساعيد، ظلال النخيل، الأيوبي، غرناطة، الخلفاء، أبوصقل، الريسة، وتمتاز كل منطقة بجمالها الفريد وتنوع ميزاتها، إذ تقدم تجربة فريدة ومميزة للزوار.

وتتميز مناطق الشاطئ بملامح التراث السيناوي، فهي تحتوي على عرائش النخيل ومظلات من بيوت الشعر وجلسات تناول الشاي والقهوة والأعشاب الطبيعية على الرمال، مما يمنح الزوار تجربة فريدة ومميزة.

ويعتبر شاطئ العريش واحدًا من أهم الوجهات السياحية في محافظة شمال سيناء، فهو يستقطب الكثير من السياح والزوار، كما يعدُّ وجهة مفضلة لمحبي الاستجمام والراحة والتفرد بالإستمتاع بمظاهر منوعة من الطبيعة بينها الرمال الناعمة وأشجار النخيل  وليلا الطبيعة الصامتة.

ويتميز الشاطئ ببيئته الطبيعية الخلابة، حيث يمكن للزوار التمتع بالشمس والبحر والرمال الناعمة، كما يتوفر به عدة أنشطة ترفيهية ورياضية مثل ركوب الأمواج والسباحة كما يمكن الاستمتاع بالمشي على الشاطئ والاستمتاع بجمال طبيعته الخلابة، وركوب الجمال والخيل، وتناول المشروبات الطبيعية فى جلسات عربية على الرمال، والاستمتاع بأكلات شعبية على الشاطئ منها السمك الطازج المشوى على نار الحطب.

ودعا اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية بزيارة شمال سيناء والاستمتاع بطبيعتها الساحرة وشواطئها الممتدة لمسافة 300 كيلو متر علي ساحل البحر الأبيض المتوسط بفعاليات مبادرة "صيفك عندنا" التى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة للترويج لموسم الصيف.

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