عقوبات بريطانية على وزيرين روسيين.. ولندن: يهددان استقرار كييف

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، إنها أضافت لقائمة العقوبات 14 اسماً جديداً يشمل وزيرة الثقافة الروسية أولجا ليوبيموفا ووزير التعليم سيرجي كرافتسوف بموجب العقوبات المفروضة على روسيا.



وذكرت بريطانيا أنها فرضت عقوبات على ليوبيموفا لتقديمها دعماً لسياسات وأعمال ترويجية "تزعزع استقرار أوكرانيا أو تهدد وحدة أراضيها".



كما فرضت بريطانيا عقوبات على آخرين، من بينهم كرافتسوف، لمشاركتهم فيما تصفه بأنه "برنامج (الحكومة الروسية) لترحيل الأطفال الأوكرانيين قسرياً وإعادة تعليمهم".