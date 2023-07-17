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ضبط المتهم باختطاف طالب بالبساتين بسبب خلافات مع والدته

الإثنين، 17 يوليو 2023 11:22 ص
ضبط المتهم باختطاف طالب بالبساتين بسبب خلافات مع والدته حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (مالك ورشة - مقيم بدائرة القسم) بغياب نجلـه (طالب سن 13). 
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين مُشاهدة (مالك محل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) حال اصطحابه للطفل من أمام العقار سكنه واستقلالهما مركبة "توك توك". 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهتــــه أقر بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبيــــن والدة المجنى عليـه.. اختمرت فى ذهنـه فكرة اختطاف نجلها واحتجازه بإحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم شرطة دار السلام، ومساومة والده على إطلاق سراحه مقابل إسترداد المبلغ المالى المشار إليه.. تم بإرشاده تحرير الطفل المذكـــــور "دون إصابات".

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