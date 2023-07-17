"شؤون الحرمين" تختتم أعمالها بموسم الحج بأكثر من نصف مليون زائر

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين - أن الموسم تضمن إقامة وتنظيم 19 معرضًا متنوعًا بالمشاركة مع الجهات الحكومية في إطار التعاون والتكامل لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوزّعت على 8 مواقع مختلفة لتلبية احتياجات الزوار، وتعكس الأرقام الإقبال الكبير من ضيوف الرحمن.

وأبان أن الوكالة عملت على 4 مبادرات مختلفة، بدأتها بمبادرة "رواق معارض الحرمين" ، ومبادرة "معارضنا" ومبادرة "إثراء" ومبادرة "حياكم"، والتي هدفت إلى تعزيز الوعي الثقافي لدى حجاج بيت الله الحرام وأهمية استمرار هذه المبادرات وتطويرها لتحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

وأفاد الزهراني أن الأرقام الإضافية تعكس حجم الجهود المبذولة، حيث تم توزيع أكثر من 10 آلاف عبوة من ماء زمزم للزوار، و عرض 80 قطعة من مقتنيات الحرمين الشريفين، كما شارك أكثر من 55 موظفًا في جهود تنظيم وتنفيذ المعارض على مدار 40 يومًا من العمل المتواصل، وتم توفير 4 أركان تفاعلية لتعزيز تجربة الزوار وتحفيز التفاعل مع المحتوى المعروض، إضافة إلى تقديم أكثر من 25 ألف هدية مختلفة للزوار كجزء من تجربتهم.

ومن جهة أخرى، تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية، توديع ضيوف الرحمن المغادرين لأرض المملكة العربية السعودية ضمن مبادرة حفاوة بعد أدائهم لفريضة الحج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والتي تأتي ضمن حملة الرئاسة "من الوصول إلى الحصول".

وأوضح وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي عادل بن عبيد الأحمدي، أن هدف المبادرة إثراء تجربة ضيف الرحمن من وصوله لحين مغادرته لأرض المملكة، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة بتواجد الرئاسة في المواقع الخارجية على تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن، ومن تلك المواقع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأكد أن الاستمرار في توديع ضيوف الرحمن يعد من الأدوار المهمة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتي تعكس اهتمام القيادة السعودية في تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.

وفي السياق، تمكّنت الفرق الطبية في مركز المراقبة الصحيّة بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، من إنقاذ حياة حاجة أردنية وآخر بنجلاديشي إثر تعرضهم لأزمة قلبية قبل مغادرتهما المملكة.

وأكدت الصحة في جدة أن الفرق الطبية بمجمع الملك عبدالله الطبي تمكنوا بفضل الله من إنقاذ حياة الحاجة، حيث تعرضت لذبحة صدرية غير مستقرة وجلطة قلبية حادة، كادت أن تودي بحياتها بعد انتهاء مناسك الحج وأثناء مغادرتها المملكة، حيث أحضرت إلى قسم الطوارئ وتم تقديم الخدمات الإسعافية الأولية لها و نظراً لوضع حالتها الصحية الحرجة نقلت على الفور إلى غرفة العمليات لعمل القسطرة القلبية العاجلة، وتم فيها فتح الشريان الأمامي النازل و تركيب دعامات دوائية في أقل من 70 دقيقة من وصولها للمجمع الطبي ليتم نقلها لقسم العناية المركزة ومتابعة الحالة لحين استقرارها وخروجها من المستشفى ومغادرتها المملكة.

وأضافت أن الفرق الطبية أسهمت أيضاً في إنقاذ حياة حاج بنجلاديشي تعرض لجلطة قلبية حادة وأظهرت الفحوصات الطبية التي أُجريت له إصابته بجلطة حادة في عضلة القلب مع وجود انسداد كامل في الشريان الأيمن التاجي، و لخطورة الحالة تم إجراء عملية قسطرة علاجية عاجلة تم فيها فتح الشريان الأيمن وتوسيعه، ليتم متابعة الحالة مع الفرق الطبية والتمريضية لحين استقرار الحالة وخروجها ومغادرة المملكة بالسلامة.