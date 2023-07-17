جامعة القناة تقرر وضع آلية لدعم تدويل النشر لقطاع العلوم الإنسانية

الإسماعيلية _ السيد فلاح

استعرض مجلس الدراسات العليا والبحوث ب جامعة قناة السويس ، قرار موافقة المجلس الأعلى للجامعات على استثناء الأبحاث- المنشورة في مجلات صادرة عن دور نشر تقوم بعمل فحص الاقتباس قبل النشر ومصنفة في Web Of Science Q1 or Q2 - من المتقدم للمكتبة الرقمية لاستخراج تقرير فحص الاقتباس للأبحاث عند التقدم للترقي.

جاء ذلك خلال الجلسة رقم 418 لمجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، والتي عقدت صباح اليوم الإثنين تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس من الأساتذة المتفرغين ووكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات، ومديري عموم القطاع.

كما استعرض المجلس تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، لدراسة وضع آلية لدعم تدويل النشر لقطاع العلوم الإنسانية و الاجتماعية و الآداب؛ بهدف تحفيز الباحثين في هذا القطاع للنشر باللغة الإنجليزية.

كما تم مناقشة النظر في بعض اتفاقيات التعاون المشتركة بين الجامعة و بعض الجهات الخارجية منها :

النظر في إتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس والجامعة الإسلامية الحكومية بمدينة قدس- جاوه الوسطى بإندونيسيا،

والنظر في اتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس و مؤسسة كلينفيت بالمغرب، والنظر في برتوكول التعاون بين الجامعة - كلية السياحة والفنادق و الشركة الأولى للخدمات الغذائية.

واستمر المجلس في مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، منها موضوعات الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية، والتي تضمنت موضوعات إدارة البعثات والإجازات الدراسية والمنح.