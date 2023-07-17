بوتين: قواعد جسر القرم لم تتضرر ويجب بدء الإصلاح بسرعة

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، مسؤولي بلاده بتقديم مقترحات ملموسة بشأن ضمان أمن الجسر الذي يربط جنوب روسيا بشبه جزيرة القرم، بعد هجوم وصفه بأنه "عمل إرهابي" تسبب في أضرار جسيمة.



وخلال لقاء مذاع تليفزيونياً مع المسؤولين لتقييم عواقب الهجوم الذي وقع في وقت سابق، الاثنين، قال بوتين إن "الأخبار الجيدة أن قواعد الجسر لم تتضرر"، مؤكداً ضرورة بدء أعمال الإصلاح بسرعة.



وتعرض الجسر الرابط بين جزيرة القرم وروسيا، في وقت سابق، الاثنين، إلى هجوم أودى بحياة رجل وزوجته وابنتهما، كما أدى إلى انفصال جزء من الجسر ما خلف أضراراً.



وذكرت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، أن هجوم جسر القرم نُفذ باستخدام مركبتين بحريتين مسيرتين، في حين نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن مصادر لم تسمها، أن الأمن الأوكراني وسلاح البحرية مسؤولان عن الحادث.



وأفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء بأن حركة النقل بالسكك الحديدية بين القرم وروسيا استؤنفت بعد "حادث طارئ" على جسر القرم، وذلك بعد ساعات من توقف حركة مرور السيارات.