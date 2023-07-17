اليوم السابع: "التحالف الوطنى" كيان أهلى ينشر الخير فى كل مصر

تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: 250 ألف شاب يرسمون خريطة جديدة للتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى لخدمة المواطنين.. "التحالف الوطنى" كيان أهلى ينشر الخير فى كل مصر.. دعم حكومى لجهود "حماية المنافسة" فى مواجهة الممارسات الاحتكارية

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250 ألف شاب يرسمون خريطة جديدة للتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى لخدمة المواطنين.. "التحالف الوطنى" كيان أهلى ينشر الخير فى كل مصر.. يقدم خدمات صحية وغذائية ويطلق مبادرات لتوفير فرص عمل.. تنافس وتنسيق غير مسبوق بين 34 من جمعيات التحالف لمواصلة الخير.. و30 مليون مصرى مستفيد



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