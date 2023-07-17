الهيئة القبطية الإنجيلية: التحالف الوطنى يقوم بمساعٍ جادة فى خدمة الأسر الأكثر احتياجًا

كتب: محمد الأحمدى

أشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية بدور الدولة المصرية في دعم العمل التنموى من خلال مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى، الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا.

وقال زكى: "نثمن إقرار قانون التحالف الوطني ونتوقع مستقبلًا أفضل للعمل التنموي في مصر من خلال مساعٍ جادة في خدمة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، بجانب المساهمة في تلبية احتياجاتهم بالعمل الجاد والدؤوب والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني من مختلف المجالات والأصعدة، وفي جميع أنحاء البلاد، للنهوض ببلادنا العزيزة".

وأضاف زكي: "نعتز ونفتخر بالدور الفعال للتحالف الوطني، والتدخل المؤثر في مساندة الدولة المصرية، وهي تجربة رائدة أبطالها من المصريين، والتى جمعت بين مؤسسات العمل الأهلى والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة بهدف تقديم الدعم بجميع أشكاله والمساعدات الاجتماعية المختلفة للمصريين".