اليوم السابع
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الكنيسة تثمن قرار الموافقة على قانون إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى

الإثنين، 17 يوليو 2023 07:31 م
الكنيسة تثمن قرار الموافقة على قانون إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تثمن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرار مجلس النواب بالموافقة على القانون الخاص بشأن إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ۔ وصرح نيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة بالكنيسة أن القانون قدم مظلة تشريعية للتحالف فيما يعد خطوة جادة من اجل تنسيق الجهود المختلفة للعمل الاهلي التنموي في تناغم لدعم مسيرة التنمية في مصر. 
 
وأضاف نيافة الأنبا يوليوس أن اسقفية الخدمات العامة تعتز بمشاركتها في التحالف الوطني كمؤسسة فاعلة في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة تدعم وتشارك في جهود الدولة للوصول الي اكثر الفئات المستضعفة ومساندتها. 
 
كما أشاد القس روفائيل ثروت بدور التحالف في خلق قاعدة للبيانات بكل ما تقدمه منظمات العمل الاهلي وكذلك خلق قاعدة بيانات من المتطوعين وذلك لتوحيد الجهود والدفع بعجلة التنمية في جميع أنحاء الجمهورية. 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مجلس النواب

التحالف الوطنى للعمل الاهلى



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