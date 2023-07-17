عضو التحالفات الوطنى: إنشاء مشروعات تنموية مستدامة فى كل المجالات سواء زراعيه أو طبية

كتبت أسماء أمين

قال الدكتور أحمد الخربوطلى رئيس مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أن مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا سيسهم فى انطلاقه جديدة للتحالف، نظرا لأهميته الكبيرة لتنظيم العمل الأهلى وتوسيع أنشطته التنموية فى مختلف محافظات الجمهورية.

واكد الخربوطلى لـ"اليوم السابع" التحالف الوطنى سيشهد انطلاقه جديدة بعد الموافقة على القانون و سيكون بداية مختلفة لعمل الجمعيات الأهلية بحيث لا يقتصر دورها على تقديم المساعدات فى أوقات ومناسبات معينة ،بل سيتم عمل مشروعات تنموية مستدامة فى العديد من المجالات سواء الزراعيه او الطبية .

واشار رئيس جمعية الدكتور مصطفى محمود أن عمل الأهلى فى مصر له دور كبير فى مساندة الدولة بتقديم خدمات مختلفة للمواطنين، بعد بداية فعاليات التحالف الوطنى التى انطلقت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بان يكون عام 2022 عام المجتمع المدني،

واكد الخربوطلى أن التخالف استطاع تحقيق نجاحات مبهرة، واستطاعت تحقيق أهدافها فى تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية التى أثرت على قطاع كبير من المواطنين.

واشار إلى أن جمعية الدكتور مصطفى محمود كانت فى مقدمة مؤسسات المجتمع المدنى التى دعمت التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى جميع أنشطته، منذ توقيع ميثاق التحالف العام الماضي، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، 2022 عام للمجتمع المدنى لتعزيز إمكانياته ودعمه لخدمة المجتمع.

واوضح أن الأهداف الاستراتيجية لخطة التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق الأمن الغذائى والاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر استحقاقا وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار والمساهمة فى تسهيل إتاحة السلع الأساسية والمساهمة فى خفض معدلات البطالة وإخراج المواطنين الفقراء من دائرة الاحتياج إلى دائرة العمل والإنتاج.