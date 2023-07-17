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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري

الإثنين، 17 يوليو 2023 09:32 م
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري هيئة الأرصاد الجوية
كتب محمد شعلان

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أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة هو اليوم وغدا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع ولكن مع انخفاض طفيف، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الاسبوع الجاري.
 
وأوضحت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامية ايمان الحصري، أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة هو ما يجعلنا نشغر بارتفاع كبير في درجات الحرارة، لافتة إلى أننا نتعرض لمرتفع جوي يزود من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة.
 
وتابع: "مكملين حتى منتصف الأسبوع القادم وحتى نهاية الاسبوع الحالي في ارتفاع درجات الحرارة مع انخفاض طفيف، وموجة ارتفاع درجات الحرارة مستمرة لنهاية الاسبوع ده وحتى مطلع الاسبوع القادم، والمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط بتكون أقل درجات حرارة ما بين 32 و33 ولكن في ارتفاع في نسب الرطوبة".
 

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