إطلاق مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" من نخل بوسط سيناء

أطلق فرع إقليم القناة وسيناء الثقافى اليوم من مدينة نخل بوسط سيناء مبادرة "ثقافتنا فى إجازتنا"، وأعلن فرع إقليم القناة وسيناء أن المبادرة انطلقت بإشراف وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتهدف إلى تطوير الخدمات الثقافية في مدن سيناء، وتقديم خدمة متميزة خارج المواقع الثقافية بمدن شمال وجنوب سيناء، للوصول للتجمعات البدوية وأهالي سيناء.
تضمنت الفعاليات عروض فنية وأدبية وورش فنية للأطفال والشباب بمشاركة طلاب ومدرسين المدينة، ورموزها وقياداتها التنفيذية.
وتعد هذه المرحلة الثالثة من مبادرة قوافل الثقافة للجميع، والتي بدأت في العام المالي الثاني الجديد وتهدف إلى بناء الإنسان في سيناء من خلال الأنشطة والفعاليات الفنية والأدبية.
ومن المقرر أن تتواصل القافلة بتنفيذ برنامجها بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء.
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