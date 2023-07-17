إطلاق مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" من نخل بوسط سيناء

تضمنت الفعاليات عروض فنية وأدبية وورش فنية للأطفال والشباب بمشاركة طلاب ومدرسين المدينة، ورموزها وقياداتها التنفيذية.

وتعد هذه المرحلة الثالثة من مبادرة قوافل الثقافة للجميع، والتي بدأت في العام المالي الثاني الجديد وتهدف إلى بناء الإنسان في سيناء من خلال الأنشطة والفعاليات الفنية والأدبية.

ومن المقرر أن تتواصل القافلة بتنفيذ برنامجها بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء.