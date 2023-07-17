اليوم السابع
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الإثنين، 17 يوليو 2023 02:32 م
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إسبانيا تسجل 15 حريقا كبيرا فى الغابات قضت على 5000 هكتار خلال 6 أشهر

الإثنين، 17 يوليو 2023 02:04 م
إسبانيا تسجل 15 حريقا كبيرا فى الغابات قضت على 5000 هكتار خلال 6 أشهر حرائق الغابات - أرشيفية
فاطمة شوقى

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سجلت إسبانيا 15 حريقًا كبيرًا فى الغابات والتى أثرت على 5000 هكتارا، بين يناير ويونيو 2023، وهو رقم يضاعف ثلاث مرات متوسط ​​عدد الحرائق الكبيرة المسجلة فى هذه الفترة في العقد الماضي، وفقًا لبيانات مؤقتة من المجتمعات المستقلة جمعتها وزارة التحول البيئي(MITECO).

وأشارت صحيفة "لاراثون" الإسبانية إلى أن حرائق الغابات التي تم تسجيلها حتى الآن هذا العام كانت تلك التي حدثت بين 17 و 20 مايو في (كاسيريس) وأثرت على مساحة 10843 هكتار ، كما يتضح من نظام المعلومات الأوروبي عن حرائق الغابات (EFFIS) ، الذي يبني حساباته على صور القمر الصناعي كوبرنيكوس.

وأشارت الصحيفة إلى حريق فالديس في أستورياس ، والذي امتد بين 28 و 31 مارس وأحرق 9722 هكتارًا من الأراضى ، ونيران بويبلا دي أرينوسو فى كاستيلون ، التى استمرت تسعة أيام وأحرقت 4604 هكتارات.

ويقدر نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي (EFFIS) أن 67793 هكتارًا قد احترقت في إسبانيا من بداية يناير إلى 16 يوليو 2023 ، وهذا الرقم يعادل 54.5٪ من المساحة المحروقة في هذه الفترة في 23 دولة في الاتحاد الأوروبي والتي توفر عنها EFFIS بيانات و 83.6٪ من الهكتارات المحترقة في المتوسط ​​في إسبانيا على مدار العام بين عامي 2006 و 2022.

وحذرت المديرية العامة للحماية المدنية والطوارئ 16 يوليو من أن مناطق شاسعة من شبه الجزيرة وجزر الكناري معرضة بشدة لخطر حرائق الغابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح.

كما أصدرت الحماية المدنية بيانًا في 12 يوليو يدعو السكان إلى اتخاذ "احتياطات قصوى" في مواجهة خطر حرائق الغابات "واسع الانتشار عمليًا".

2181 حريق غابات كبير منذ عام 1968

سجلت الإحصاءات العامة عن حرائق الغابات والتقدم في المعلومات المستندة إلى بيانات مؤقتة من وزارة التحول البيئي (MITECO) 2181 حريقًا على مساحة تزيد عن 500 هكتار في إسبانيا منذ عام 1968، و كان عام 1985 هو العام الذي شهد أكبر عدد من حرائق الغابات الكبيرة ، سجل ما مجموعه 160 ، تليها 1987 ، عندما تم إنتاج 153 ، و 1986 ، مع 104.

 

 


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حرائق الغابات

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