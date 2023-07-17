إزالة سوق الزهراء العشوائي بسوهاج وضبط ومصادرة 246 مخالفة مرافق متنوعة

سوهاج عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج برئاسة علي لطفي رئيس الحي، وبالاشتراك مع شرطة المرافق ؛ حملة مرافق مكبرة استهدفت سوق الزهراء العشوائي وشارع ترعة باجا الغربي وشارع ترعة باجا الشرقي والأرقم ومحيط السوق الحضري بمدينة ناصر، بحضور محمد أمين نائب رئيس الحي والمهندس خالد الشمندي نائب رئيس الحي.

أسفرت الحملة عن إزالة سوق الزهراء العشوائي وضبط ومصادرة 246 مخالفة مرافق متنوعة وتحرير محاضر للمخالفين.

ومن جهته أكد علي لطفي رئيس حي شرق سوهاج أن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف وتأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة رفع الإشغالات والتعديات على نهر الطريق وخلق متنفس في الشارع السوهاجي وظهوره بالمظهر الحضاري اللائق.

كما أكد رئيس حي شرق سوهاج أن هذه الحملات تتواصل بشكل يومي لعودة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين.