أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 17-7-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 17-7-2023.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: اراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، واودن للاستثمارات المالية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.176 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 462.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.46%، والعرب على 9.1%، واستحوذت المؤسسات على 30.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 137.5 مليون جنيه، 35 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 219 جنيه، 142.1 مليون جنيه، 31.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17512 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 21289 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 7331 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3442 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5112 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 5173 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1335 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 4.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.51%.

- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر إغلاق 17.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.68%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 12.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.58%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بنسبة بسعر إغلاق 14.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.10%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 19.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.99%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1 بسعر إغلاق 0.151 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.18%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 13.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.94%.

- طاقة عربية بسعر إغلاق 11.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.16%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 7.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.53%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.492 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.93%.