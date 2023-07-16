مكونات مهمة لمحاربة الشيخوخة والتجاعيد.. منها فيتامين هـ

كتبت نهير عبد النبى

نسعى جميعا للحفاظ على نضارة وجمال بشرتنا وحمايتها من علامات الشيخوخة والتجاعيد، ومع وجود العديد من المنتجات في السوق، قد يكون من الصعب معرفة أي منها سيبطئ من آثار الزمن على وجهك، ويوصى أطباء الأمراض الجلدية باستخدام ما يلي لمساعدة بشرتك على النضارة والوقاية من التجاعيد وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فهى:

-فيتامينات ب لبشرة وشعر وأظافر صحية

تظهر هذه الفيتامينات الأساسية بأشكال ومركبات متعددة في منتجات العناية بالبشرة ومع ذلك ، فإن وظيفة جميع مشتقات فيتامين ب هي نفسها تحويل الطعام إلى طاقة ، وهذا يغذي عمليات الجسم الحيوية ، بما في ذلك تلك المسؤولة عن بشرة صحية وثابتة

فيتامينات ب يمكن أن تكون فعالة بشكل خاص عند استخدامها موضعياً في المرطبات عندما تكون هذه الفيتامينات من بين المكونات في العناية بالبشرة ، فإن الخلايا التالفة سوف تلتئم وتتجدد بسرعة أكبر.

-انزيم Q10 لحماية الكولاجين

أفضل المكونات المضادة للشيخوخة للحصول على بشرة أكثر شبابًا أنزيم- Q10-، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في بناء الأساس اللازم للبشرة الشابة ، ويساعد الإنزيم المساعد Q10 على حماية الأنسجة المرنة والكولاجين الذي يشكل بشرتك

مع تقدمنا ​​في السن ، تتضاءل مستويات الإنزيم المساعد الطبيعي Q10 ، وفقًا لمعهد Linus Pauling في جامعة ولاية أوريجون ، مما قد يبطئ من قدرة الجلد على التجديد وحماية نفسه من التلف لبناء مستويات الإنزيم ، يجد الكثير أن تناول مكمل غذائي بالإضافة إلى استخدام الكريمات الموضعية يؤدي إلى نتائج مثالية وجدت دراسة عشوائية أن تناول مكمل Q10 يوميًا لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى تحسين مظهر التجاعيد وأدى إلى بشرة أكثر نعومة .

-الشاي الأخضر لتنشيط بشرتك

يمكنك احتساء كوب من الشاي الأخضر الدافئ للاسترخاء ، لكن النبات القديم الذي يصنع منه الشاي مليء بالعناصر الغذائية التي تعيد شحن بشرتك على وجه التحديد ، ستكون هذه مواد كيميائية نباتية تسمى البوليفينول ، يمكن أن يكون للصفات المنشطة للشاي الأخضر أيضًا تأثير منشط على شيخوخة الجلد .

للشاي الأخضر تأثير رائع على الهالات السوداء - وهو أمر ملفت للنظر بشكل خاص عندما يقترن بالكافيين في كريم العين". هذه البوليفينول هي مضادات الأكسدة ، والتي تمنع وتصلح الضرر الناجم عن الأكسدة ، التي تكسر خلايا الجلد ، يلاحظ مراجعة مسبقة. إلى جانب استخدام الكريمات أو الأمصال التي تحتوي على الشاي الأخضر ، اشرب هذا المشروب للحصول على فوائد صحية إضافية .

-فيتامين هـ لعكس الضرر وتجديد شباب البشرة

أفضل مكونات مقاومة للشيخوخة للحصول على بشرة أكثر شبابًا هو فيتامين (هـ) هو مصدر قوة عندما يتعلق الأمر بالحماية من تلف الجلد الذي قد يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد

يحيد الفيتامين الجذور الحرة المدمرة للخلايا ، والتي تنجم عن عوامل بيئية مثل التعرض لأشعة الشمس ، فيتامين (هـ) هو أحد مضادات الأكسدة الرائعة التي يجب البحث عنها في كريمات تجديد البشرة ، ويمكن أن يساعد في التئام الجروح أيضًا ، من خلال تقوية حاجز الجلد هذا هو السبب في أن زيت فيتامين E النقي يظل مرهمًا شائعًا وغير مكلف للبشرة المتشققة والندوب الناتجة عن الجروح والحروق والجراحة.

يؤدي وضع كل من الفيتامينات C و E معًا بشكل موضعي على البشرة إلى تحقيق أكبر الفوائد ، حيث تعمل الفيتامينات المضادة للأكسدة معًا للحفاظ على الكولاجين وبنائه.