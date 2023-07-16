محافظ شمال سيناء يتفقد القافلة الطبية في مركز شباب مدينة العريش

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، القافلة الطبية فى مركز شباب مدينة العريش، فى حضور الدكتورة علياء أبو السعود، أمينة المرأة بمجلس القبائل والعائلات المصرية، وعبد الكريم بدوى، منسق المجلس بشمال سيناء.

وأكد المحافظ، أن القافلة الطبية ضمن المبادرة الرئاسية"100 مليون صحة" وبالتعاون بين وزارة الصحة وكلية الطب فى جامعة قناة السويس ومجلس القبائل والعائلات المصرية، بهدف توقيع الكشف الطبى على المواطنين مجانًا واجراء العمليات الجراحية فى مستشفى العريش العام للقضاء على قوائم الانتظار.

أضاف المحافظ، أنه من خلال القافلة الطبية تم توقيع الكشف الطبى على نحو 3200 مواطنًا، واجراء عدد 300 عملية جراحية فى مستشفى العريش العام، من بينها أول عملية جراحية لتركيب مفصل سيراميك لمواطنة فى شمال سيناء.

وجه المحافظ الشكر إلى وزارة الصحة على الاهتمام بالمواطن السيناوى من خلال تنفيذ مشروعات فى قطاع الصحة وايفاد القوافل الطبية للكشف على المواطنين واجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير "حياة كريمة" للمواطن المصرى فى كافة محافظات الجمهورية وخاصة محافظة شمال سيناء.

كما وجه المحافظ الشكر للأطباء المشاركين فى القافلة وأعضاء مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنظمين والشباب والرياضة على الجهود المبذولة فى إنجاح القافلة، لافتًا إلى أنها بدأت يوم الأربعاء الماضى ومستمرة حتى يوم 25 يوليه الجارى.