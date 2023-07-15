محافظ شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام وخدمات القوافل الطبية

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مستشفى العريش العام، فى حضور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومدير المستشفيات فى وزارة الصحة وعميد كلية الطب فى جامعة قناة السويس.

وأكد المحافظ على أن القطاع الطبى والصحى فى المحافظة يشهد طفرة كبيرة فى ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطن السيناوى وتقديم كافة الخدمات له، وخاصة الخدمات الطبية والصحية.

وأضاف المحافظ على أن القافلة الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بمركز شباب مدينة العريش قامت منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضى بتوقيع الكشف الطبى على 2296 مواطنًا، وتحويل 296 للعلاج بالمستشفيات، واجراء 399 تحليل معملى و43 سونار، وصرف العلاج اللازم بالمجان.

أشار المحافظ إلى اجراء عدد 116 عملية جراحية فى مستشفى العريش العام، متضمنة 17 حالة رمد، 25 حالة مرارة بالمنظار، 8 حالات جراحة أطفال، 28 حالة أنف وأذن، حالة مخ وأعصاب، 16 حالة تداخلات جراحية متنوعة، 4 حالات عظام، 2 حالة استبدال مفصل، 5 حالات مسالك، 8 حالات قسطرة قلبية، 2 حالة مناظير جهاز هضمى.