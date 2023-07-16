اليوم السابع
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محافظ المنيا يلتقى عددا من أعضاء النواب والشيوخ لمناقشة قضايا المواطنين

الأحد، 16 يوليو 2023 08:27 م
محافظ المنيا يلتقى عددا من أعضاء النواب والشيوخ لمناقشة قضايا المواطنين محافظ المنيا يلتقى عددا من أعضاء النواب والشيوخ
المنيا-حسن عبد الغفار

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ناقش اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، خلال استقباله عددا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، عددا من القضايا المجتمعية والملفات الخدمية والتى تخص الحياة اليومية للمواطنين، ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء المجلسين والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن الجهود متواصلة بصفة دائمة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، و تهدف لتحقيق الصالح العام. جاء ذلك بحضور النائب مجدي ملك، والنائب مصطفى خالد فتح الباب، والدكتور هاني عبدالشهيد.

واستجاب المحافظ خلال اللقاء لعدد من الطلبات المقدمة من النواب موجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

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المواطن المنياوى

اخبار المنيا

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