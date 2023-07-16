الوحدات المحلية تتابع نسب تنفيذ المشروعات بكل القطاعات الخدمية فى المنيا

تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، الذي يستهدف بمرحلته الأولى تطوير 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، في المرحلة الثانية للمبادرة بإجمالي 102 قرية، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة وتوصيل الخدمات والمرافق لكل فئات المواطنين.



وفى ذات السياق، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية نزلة البدرمان والتي تضم (مجمع الخدمات الحكومية ـ محطة مياه نزلة البدرمان)، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومدى الجاهزية والاستعداد للتشغيل والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأعمال، وفقا للمواصفات الفنية والجودة ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت ممكن.



وفى مركز ومدينة أبو قرقاص، تفقد جلال أبو سداح رئيس المركز، عدداً من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية بنى حسن الشروق، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات مع تقديم كل أوجه الدعم وتذليل أي عقبات لضمان سرعة إنجاز المشروعات والانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المعد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء القرية والقرى التابعة .