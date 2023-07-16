محافظ الدقهلية يحيل 119 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 119 محضر مخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت السنبلاوين وشربين والجمالية، واالمحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر تجميع بطاقات بعدد ( 170 بطاقة) ومحاضر تجميع دقيق بكمية (10 شكائر) ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم إعطاء بون صرف. ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحضر تصرف دقيق بكمية قدرها (168 شيكارة ) ومحاضر نقص وزن و محاضرعدم إعلان عن أسعار مواد بترولية.

ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات و محاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر نقص وزن ومحاضرعدم إعلان عن الاسعار ومحاضر تبديد حرز و محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( بدال تموينى) ومحاضر سلع بدون فواتير ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (سجائر) وتم التحفظ علي 3 أطنان نخالة رده و630 علبة سجائر، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.