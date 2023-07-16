محافظ الدقهلية: الانتهاء من إنشاء 20 مدرسة جديدة بـ201.5 مليون جنيه

الدقهليه شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن الانتهاء من إنشاء 20 مدرسة جديدة بمراحل التعليم المختلفة بنطاق المحافظة، بتكلفة 201.5 مليون جنيه، وقد وجه "مختار" المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بسرعة توصيل المرافق للمدارس الجديدة وذلك بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه لتكون جاهزة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024.

وقال "مختار" أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة دائما على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المركزية لتحقيق مطالب واحتياجات مواطنى الدقهلية فى كافة قطاعات المرافق والخدمات وفى مقدمتها المدارس بهدف العمل على تقليل كثافات الفصول وتحقيق الجودة فى التعليم بمراحله المختلفة على مستوى المحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس هشام عطية مدير عام هيئة الابنية التعليمية بالدقهلية، أن المدارس الجديدة التى تم الانتهاء من إنشائها هى مجمع السيد نصار للصم والبكم بقرية الخلالة بمركز بلقاس، ومدرسة عزبة صبحى التابعة للوحدة المحلية بشبرا سندى بمركز السنبلاوين، ومدرسة نشا بمركز نبروه، ومدرسة ميت غمر الرسمية للغات بمدينة ميت غمر، ومدرسة بهى الدين بركات للتعليم الاساسى بقرية سنفا بمركز ميت غمر، ومدرسة اولاد مبروك الرسمية للغات بكفر غنام بمركز السنبلاوين، ومدرسة اولجا مطر الابتدائية بقرية القباب الصغرى بمركز دكرنس، ومدرسة الحاج محمد سالم للتعليم الأساسى بقرية المحمودية بمركز دكرنس، ومدرسة بقطارس الاعدادية المشتركة بقرية بقطارس مركز اجا ومدرسة عبد الصمد مزروع الرسمية للغات بقرية الدراكسة بمركز منية النصر، ومدرسة اجا الاعدادية بنات بمدينة اجا، ومدرسة بدين الثانوية ببدين مركز المنصورة، ومدرسة عزبة النجار بعزبة النجار بالسنبلاوين، ومدرسة المغاورى نجم بعزبة المغاورى نجم بمركز الجمالية، ومدرسة الامل المشتركة بمنشأة الاخوة بمركز اجا ومدرسة العمدة محمد الغرباوى بجديدة الهالة مركز المنصورة، ومدرسة دميرة الجديدة الرسمية للغات بقرية دميرة مركز طلخا، ومدرسة سعد كفافى الرسمية للغات بمدينة الجمالية، ومدرسة احمد على عبد الرحيم ا.بكفر ابو ناصر بمركز دكرنس، ومدرسة الدكتورة شادية حسين بقرية اولية بمركز ميت غمر.

وأشاد "مختار" بجهود وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية فى نطاق محافظة الدقهلية من خلال إنشاء المدارس بمراكز ومدن وقرى المحافظة بما يلبى احتياجات ومطالب أبناء المحافظة ويساهم بشكل كبير فى خفض كثافة الفصول ويحقق جودة التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، للاهتمام بإنشاء مدارس جديدة وضرورة رفع كفاءة المدارس القائمة، لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بالعملية التعليمية، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن بالمحافظات ففى الدقهلية وفى إطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وكلا من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء مهندس يسرى سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية.