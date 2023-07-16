كيف يتم تشخيص الذبحة الصدرية؟.. اعرف طرق الوقاية منها

كتبت نهير عبد النبى

توصي جمعية القلب الأمريكية باستشارة طبيبك إذا كنت تعاني من أي نوع من آلام الصدر، وقد يسألك طبيبك عن الأعراض ونمط الحياة والتاريخ العائلي لأمراض القلب لتحديد المشكلة الأساسية.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth أنه إذا اعتقد طبيبك أنك تعانى من الذبحة الصدرية ، فقد يقوم بأحد الإجراءات التالية:

-مخطط كهربية القلب (ECG) يسجل هذا الاختبار الإشارات الكهربائية التي تنتقل عبر القلب. من خلال فحص أنماط هذه الإشارات الكهربائية ، يمكن لطبيبك تحديد ما إذا كان تدفق الدم عبر قلبك قد تباطأ أو إذا كنت تعاني من نوبة قلبية.

-اختبار الإجهاد تتم مراقبة النشاط الكهربائي لقلبك وضغط الدم أثناء قيامك بنشاط بدني مثل المشي على جهاز المشي أو ركوب الدراجة الثابتة.

-فحص الدم: تبحث اختبارات الدم عن إنزيمات معينة تتسرب إلى الدم إذا تضرر القلب بسبب نوبة قلبية.

- الأشعة السينية يمكن لطبيبك أن ينظر إلى صورة بالأشعة السينية لصدرك ورئتيك لمعرفة ما إذا كانت هناك حالات أخرى تسبب الذبحة الصدرية.

-تصوير الأوعية التاجية هو جزء من مجموعة عامة من الإجراءات المعروفة باسم قسطرة القلب ، حيث يتم حقن صبغة في الأوعية الدموية للقلب ثم يقدم التصوير بالأشعة السينية لطبيبك نظرة مفصلة على الأوعية الدموية من الداخل.

-التصوير المقطعي المحوسب للقلب (CT) يمكن أن يظهر الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب ما إذا كانت شرايين قلبك تحتوي على الكثير من رواسب الكالسيوم ، أو إذا كانت ضيقة ، أو إذا كان قلبك متضخمًا.

-التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب (MRI) يسمح هذا النوع من الفحص لطبيبك بمشاهدة صور مفصلة لبنية قلبك والأوعية الدموية.

الوقاية من الذبحة الصدرية

تشمل أهم طرق الوقاية من الذبحة الصدرية

-الحفاظ على نمط حياة صحي وإجراء فحوصات متكررة للقلب ومعرفة علامات وأعراض أمراض القلب .

-تناول نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب. يمكن لنظام البحر الأبيض المتوسط ​​، الغني بالفواكه والخضروات والمأكولات البحرية والحبوب الكاملة والدهون الصحية ، أن يخفض نسبة الكوليسترول الضار LDL ("الضار") ويقلل معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

-فحوصات منتظمة للقلب تشمل مراقبة صحة القلب إجراء فحوصات لضغط الدم والكوليسترول ووزن الجسم وجلوكوز الدم والتدخين والنشاط البدني والنظام الغذائي. ستحتاج بشكل خاص إلى الخضوع للفحص إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض القلب.

- توصي جمعية القلب الأمريكية بالحصول على ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية متوسطة الشدة أسبوعيًا ، أو 75 دقيقة من النشاط الهوائي عالي الكثافة في الأسبوع.

الإقلاع عن التدخين-

-راقب ضغط الدم لديك. يمكن أن يتسلل ارتفاع ضغط الدم إليك لأنه لا تظهر عليه أعراض بشكل عام ولا يتم اكتشافه ما لم يتم قياسه. إذا كان ضغط الدم لديك أقل من 120/80 ملليمترًا من الزئبق (ملم زئبق) ، فإن جمعية القلب الأمريكية توصي بفحصه كل عامين ، بدءًا من سن 20 عامًا. إذا كان ضغط دمك أعلى ، فقد تحتاج إلى فحصه أكثر من مرة.

-حافظ على مستويات الكوليسترول الصحية . عندما تبلغ من العمر 20 عامًا ، توصي جمعية القلب الأمريكية أيضًا بفحص ملف البروتين الدهني الصائم (الكوليسترول) كل ستة أشهر. يجب أن يكون إجمالي الكوليسترول لديك أقل من 200 ملليجرام لكل ديسيلتر (مجم / ديسيلتر) ، على الرغم من أنك إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، فيجب أن يكون كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أقل من 100 مجم / ديسيلتر. يجب ألا تزيد نسبة الدهون الثلاثية عن 150 مجم / ديسيلتر .

-اتخذ خطوات للوقاية من مرض السكري قد تعرضك مستويات الجلوكوز المرتفعة في الدم أيضًا لخطر الإصابة بمرض السكري ، ويمكن أن يزيد مرض السكري غير المعالج من خطر الإصابة بأمراض القلب .

- توصي جمعية السكري الأمريكية بفحص مرض السكري من النوع 2 سنويًا في المرضى الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكبر ، أو في المرضى الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا ولديهم عوامل خطر رئيسية.

-الحفاظ على وزن صحي يجب قياس محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم (BMI) في كل زيارة رعاية صحية سنوية.