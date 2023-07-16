كشف ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالإسماعيلية وضبط مرتكب الواقعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية بمقتل (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز) بالشقة سكنها.

بالإنتقال لمحل البلاغ وسؤال ابنتها قررت بحضور والدها (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة المركز) لمحل سكنهما وحدث بينه ووالدتها مشادة لوجود خلافات سابقة وإنفصالهما ، فقام على إثرها بالتعدى على والدتها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها، وعقب ذلك قام بإصطحابها معه بمركبة "التوك توك" خاصته ، وتركها لدى أحد أصدقائه فقامت بالإتصال بخالتها من هاتفها المحمول وأخبرتها بما حدث .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.