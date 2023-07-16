انطلاق اختبارات "كابيتانو مصر" النسخة الثانية 2023 فى أسوان.. فيديو

كتب – السيد فلاح

استضافت ملاعب جامعة أسوان، على مدار يومين، اختبارات النسخة الثانية لمشروع اكتشاف المواهب الكروية "كابيتانو مصر2023" للموهوبين مواليد 2009، والتي أقيمت يومى 15 و16 من شهر يوليو الجارى، وأقيمت الاختبارات مجانًا وبدون دفع أي رسوم أو مقابل مادى، حيث جرت في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة وحتى الواحدة ظهرًا، وفى الفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساءً، وشهدت إقبالًا كبيرًا للغاية من اللاعبين، وسط حماس من أطفال وشباب محافظة أسوان، أثناء مشاركتهم في اختبارات الالتحاق بالبرنامج.

وتبدأ الاختبارات صباحًا بملء استمارة لكل لاعب ويتم قياس الوزن والطول، ثم يحصل كل لاعب على رقم وبناءً عليه يتم ترتيبه في الاختبارات، ويخضع اللاعبون لاختبارات لياقة ومهارة، ثم يشارك اللاعبون في مباريات لإظهار مهاراتهم خلال الاختبار.

وقالت والدة لاعب من محافظة الأقصر شارك ابنها في الاختبارات، أن ابنها كان سعيدا للغاية بمشاركته في اختبارات "كابيتانو مصر"، ولم ينم طوال اليوم من فرحته في المشاركة في الاختبارات، بينما أبدى طارق السعيد، نجم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، سعادته للمشاركة كمدرب في البرنامج، مشيدًا بنظام الاختبارات والتي تقام مجانًا بدون أي رسوم.

برنامج "كابيتانو مصر" هو برنامج أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية، وهو أكبر برنامج لاكتشاف مواهب كرة القدم في الشرق الأوسط، وهو مشروع الدولة ووزارة الشباب والرياضة لاكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم والناشئين في جميع المحافظات المصرية، وقد حازت المسابقة على اهتمام عدد كبير جدًا من أولياء الأمور الذين يرون في أبنائهم موهبة حقيقية تستحق الاهتمام والدعم في كرة القدم.