انتظام امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تواصل امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي 2022/2023.

وتابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، سير الامتحانات من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، وسيرها للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة.

وأوضح البيان أنه فى المرحلة الابتدائية، أدى طلاب الصفوف الرابع والخامس الامتحانات في مادة العلوم في الفترة الأولى وفي مادة المهارات المهنية في الفترة الثانية، وأدى طلاب الصف السادس الامتحان في مادة الرياضيات، وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف في كل من المواد المذكورة، وبلغ عدد طلاب الصف الرابع في مادة العلوم 521 طالبًا وطالبة، وفي مادة المهارات المهنية 483 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد طلاب الصف السادس 505 طالبًا وطالبة.

وللمرحلة الإعدادية، أدى طلاب الصفين الأول والثاني الامتحانات في مادة العلوم في الفترة الأولى وفي مادة الجبر والاحصاء في الفترة الثانية. وبلغ زمن الإجابة ساعتان في كل من المواد المذكورة. وبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي 1465 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي 1522 طالبًا وطالبة.

كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة الأحياء وفي مادة التاريخ، وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادة تطبيقات الرياضيات وفي مادة الجغرافيا، وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف في مادة الأحياء وزمن الإجابة ساعتان في كل من المواد المذكورة الأخرى. وبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي 429 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي 335 طالبًا وطالبة.

وشدد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء على توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات وعلى الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الجو الهادئ داخل اللجان وخارجها، مع مراعاة التهوية المناسبة والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة. كما حث الطلاب والملاحظين والمراقبين على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان، وشدد على عدم الغش واخذ الاجراءات القانونية في حالة وجود الغش.