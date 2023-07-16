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الرئيس السيسي يؤكد على تعميق التكامل الاقتصادى بين دول الإقليم ودفع مُعدلات التنمية

الأحد، 16 يوليو 2023 04:10 م
الرئيس السيسي يؤكد على تعميق التكامل الاقتصادى بين دول الإقليم ودفع مُعدلات التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، بقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقى والمقامة بالعاصمة الكينية نيروبي، إنه قدم رؤية مصر الخاصة بقيادة وكالتنا التنموية "النيباد" على مدار العامين المُقبلين، وهي الأولويات التي سأسعى جاهداً إلى ترجمتها إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، وذلك بالتنسيق مع الأشقاء رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة التوجيهية، وبالاعتماد على سكرتارية الوكالة.
 
وأكد الرئيس السيسي، علي استعداد مصر للعمل بكل جهد وإخلاص، لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم، ودفع مُعدلات التنمية في دولنا، بما يسهم في رفع مستوى معيشة شعوبنا.

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