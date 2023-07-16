اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية السورية تؤكد دعم قرارات قمة جوار السودان

الأحد، 16 يوليو 2023 12:56 م
الخارجية السورية تؤكد دعم قرارات قمة جوار السودان وزير الخارجية السورى فيصل المقداد
أ ش أ

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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن سوريا تدعم قرارات قمة دول جوار السودان، والتي عقدت بالقاهرة، وكل الجهود المخلصة التي بذلت لوقف سفك الدماء والدمار في السودان الشقيق.

وأوضحت في بيان اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء السورية، أن سوريا تعتبر السودان جزءاً غالياً وعزيزاً لا يتجزأ من شعبها وأرضها العربية، مضيفة أن انتقال الأزمات الخطيرة من بلد عربي إلى آخر نتيجة تدخلات خارجية أصبح معروفاً ويقتضي من كل دولنا العربية والدول الصديقة العمل على وقفها ومنع استثمارها.


سوريا

قمة جوار السودان

الأزمة السودانية

الأوضاع فى السودان



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