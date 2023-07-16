الجمهورية الجديدة.. تعرف على مشروعات الصرف الصحى المنتهية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

يعد الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بمحافظة المنوفية، من أهم الأجهزة التى تعمل على قدم وساق من أجل انتهاء كافة مشروعات الصرف الصحى بقرى محافظة المنوفية، التى كانت محرومة من خدمة الصرف الصحى بشتى أنحاء المحافظة، حيث تم الانتهاء من 29 مشروعا بقرى منوف، الشهداء، أشمون، قويسنا بمحافظة المنوفية. بتكلفة قاربت مليار و300 مليون جنيه.

ويعد أهم المشروعات التى تم الانتهاء منها خلال هذا العام هى

1- محطة رفع صرف صحى منشأة جريس بمركز اشمون بقيمة 32 مليون جنيه.

2- محطة رفع صرف صحى ساقية المنقدى بمركز أشمون بقيمة 34 مليون جنيه.

3- محطة رفع صرف صحى الخور بمركز أشمون بقيمة 27 مليون جنيه.

4- صرف صحى عزبة الكوم الاحمر بمركز أشمون بقيمة 32 مليون جنيه.

5- صرف صحى شوشاى بمركز أشمون بقيمة 24 مليون جنيه.

6- صرف صحى كفر السيد بمركز أشمون بقيمة 25 مليون جنيه.

7- صرف صحى مجيريا بمركز اشمون بقيمة 50 مليون جنيه.

8- صرف صحى كفر عون بمركز اشمون بقيمة 66 مليون جنيه.

9- صرف صحى منيل دويب بمركز اشمون بقيمة 38 مليون جنيه.

10- صرف صحى لبيشة بمركز اشمون بقيمة 36 مليون جنيه.

11- صرف صحى الانجب بمركز اشمون بقيمة 62 مليون جنيه.

12- صرف صحى كفر الغريب بمركز اشمون بقيمة 62 مليون جنيه.

13- صرف صحى براشيم بمركز اشمون بقيمة 68 مليون جنيه.

14- صرف صحى كوم عياد بمركز اشمون بقيمة 68 مليون جنيه.

15- محطة رفع صحى كفر نفرة الرئيسية وكفر سبع الرجال ببركة السبع بقيمة 24 مليون جنيه.

16- محطة رفع صحى كفر نفرة الفرعية بمركز بركة السبع بقيمة 22مليون جنيه.

17- محطة رفع صحى كفر هلال بمركز بركة السبع بقيمة 37 مليون جنيه.

18- محطة رفع صحى سبك الضحاك (2) بمركز الباجور بقيمة 34 مليونجنيه.

19- صرف صحى مشأة سلطان الفرعية بمركز منوف بقيمة 28 مليون جنيه.

20- صرف صحى زوير بمركز شبين الكوم بقيمة 50 مليون جنيه.

21- صرف صحى سلكا بمركز شبين الكوم بقيمة 50 مليون جنيه.

22- محطة رفع صرف صحى ابشاى بمركز الشهدء بقيمة 35مليون جنيه.

23- صرف صحى كفر الشبع بمركز الشهداء بقيمة 30 مليون جنيه.

24- صرف صحى كفر الجلابطة اون لايب بمركز الشهداء بقيمة 12 مليون جنيه.

25- صرف صحى كفر السوالمية بمركز الشهداء بقيمة 30 مليون جنيه.

26- صرف صحى عمروس بمركز الشهداء بقيمة 45 مليون جنيه.

27- محطة رفع صرف صحى شمنديل بمركز قويسنا بقيمة40مليون جنيه.

28- صرف صحى ميت سراج بمركز قويسنا بقيمة 45 مليون جنيه.

29- صرف صحى بنى غريان بمركز قويسنا بقيمة38 مليون جنيه.