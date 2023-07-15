صحة المنوفية: توقيع الكشف على 139 ألف حالة من خلال مبادرة "100 يوم صحة"

وأكدت وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الحملة وقعت الكشف حتى الآن على مايقرب 139 ألف حالة حتى الآن بجميع التخصصات .

وأضافت أن مبادرة 100 يوم صحة تستمر فعالياتها حتى مطلع أكتوبر القادم ، وتضم كافة المبادرات الرئاسية لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين بالمجان، ويتم تنفيذها بمحافظة المنوفية من 900 فرقة متحركة تجوب أرجاء المحافظة ، و 238 فرقة طبية ثابتة بمختلف الوحدات الصحية.

مشيره إلى أن الحملة تستهدف تكثيف الإجراءات والخدمات الطبية من خلال الإنتشار في تقديم الخدمات الصحية وتفعيل كافة أعمال المبادرات الرئاسية المتنوعة ، فضلاً عن تكثيف تفعيل الخدمات البيئية ونشر الوعى الصحى في مجال الصحة الإنجابية ، مشيراً إلى إستمرار فعاليات الحملة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.