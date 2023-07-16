إيطاليا تعلن الطوارئ فى 16 مدينة مع تسجيل درجات حرارة قياسية تصل لـ 43 درجة

فاطمة شوقى

تعانى إيطاليا من موجة حر غير مسبوقة، حيث ارتفعت درجات الحرارة لتصل إلى 41 درجة مئوية، وتوقعات بوتجاوزها الـ43 درجة غدا الاثنين فى العاصمة، ولذلك فقد أعلنت السلطات الإيطالية الطوارئ فى 16 مدينة مختلفة بسبب المخاطر التى تهدد السكان، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من حقيقة أن ارتفاع درجة الحرارة أصبح منذ أعوام قليلة أمر شائع في هذا الوقت من العام في أوروبا، إلا أن السكان الإيطاليين يعانون من إحدى العواقب العديدة التي يجلبها الاحتباس الحراري، حيث تسببت موجات الحر الممتدة مع درجات حرارة غير مسبوقة في المنطقة في معاملة خاصة في جميع أنحاء البلاد.

سجلت العاصمة الإيطالية رقما قياسيا قدره 40.7 درجة في يونيو 2022 ، لكن هذا العام من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم يوم الاثنين المقبل ، عندما تشير التوقعات إلى أن درجة الحرارة ستصل إلى 41 درجة على الأقل.

في روما، يمكن أن ترتفع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية غدا الاثنين وتصل إلى 42-43 درجة مئوية يوم الثلاثاء ، محطمة بذلك الرقم القياسي البالغ 40.5 درجة مئوية المسجل في أغسطس 2007، كما تسير جزيرة سردينيا على الطريق لتحديد حد أقصى جديد يتجاوز 48.8 درجة مئوية تم الوصول إليه في 11 أغسطس 2021 ، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة في أوروبا.

ولذلك فقد أعلنت السلطات الطوارئ وحالة الانذار الاحمر فى 16 مدينة ، منها روما، و باري وبولونيا ، وفلورنسا ، وفروزينوني، ولاتينا ،كما حثت الحكومة السكان لتجنب أشعة الشمس المباشرة بين الساعة 11 صباحًا والسادسة مساءً ، ودعا إلى رعاية خاصة للأشخاص المعرضين للخطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة بمن فيهم كبار السن.

إنها ليست الدولة الوحيدة في نصف الكرة الشمالي التي تعاني من عواقب الاحتباس الحراري ، حيث وصلت درجات حرارة اليونان إلى أكثر من 40 درجة مئوية ، بينما في الولايات المتحدة يخشون من موجة حر "خطيرة" وأصدرت الحكومة تنبيهات بشأنها في المنطقة الجنوبية الغربية، في ما يسمى بوادي الموت - أحد أكثر الأماكن حرارة في العالم - يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 53 درجة.

وقالت فيرونيكا نيدرلوفي، 16 عاما، وهي سائحة تشيكية جاءت لاكتشاف المدينة الخالدة مع شقيقتها ميكايلا "هنا أصبح فرن.. لا يمكنك البقاء في نفس المكان لفترة طويلة جدا ، فهو حار جدا".

وقالت دانييلا زالوكو، موظفة إيطالية تبلغ من العمر 46 عامًا - تزور زوجها وطفليهما - "الحرارة هي الثمن الذي يجب أن تدفعه إذا كنت تريد أن ترى جمال روما".

في عام 2022 ، تسببت الحرارة في أوروبا في وفاة 60 ألف شخص ، مع 18 ألف حالة وفاة في إيطاليا ، البلد الأكثر تضررًا .