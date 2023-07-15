اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يوليو 2023 02:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

7 أسباب تؤكد نجاح وزارة الكهرباء فى خفض نسب الفقد بالشبكة

السبت، 15 يوليو 2023 01:00 ص
7 أسباب تؤكد نجاح وزارة الكهرباء فى خفض نسب الفقد بالشبكة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يرصد اليوم السابع لقراءة أهم الأسباب التي أدت إلى نجاح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء سواء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، وفيما يلي الآليات التي اتبعتها الوزارة لضبط سارقى التيار الكهربائي:
 
1- استخدام حق الضبطية القضائية للعاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين وتحرير محاضر ضد المخالفين بشكل منتظم.
 
2- إسناد مهام المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مما أدى إلى انتظام عمليات الشحن.
 
3-التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافاة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين وتصوير أى تلاعب وإرساله مباشرة علاوة على تسجيل بيانات الحسابات الخاصة ببعض المشتركين الغير مسجلين لدى شركات توزيع الكهرباء.
 
4- تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت أنه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.
 
5- توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".
 
6- توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
 
7- إصدار تعليمات مشددة لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لشن حملات ضبط سارقي التيار يوميا.

الكهرباء

سرقات التيار الكهربائي

عدادات الكهرباء



الموضوعات المتعلقة

وزارة الكهرباء تدرس تطبيق غرامات على عدم الانتظام فى سداد "الممارسة"

الأحد، 23 أبريل 2023 08:41 م

نائب وزير الكهرباء يكرم الفائزين بالدورة الرمضانية الخامسة للعاملين.. صور

الأربعاء، 12 أبريل 2023 11:19 م

وزير الكهرباء يكرم الفائزين بالدورة الرمضانية الخامسة للعاملين اليوم

الأربعاء، 12 أبريل 2023 12:42 م

وزير الكهرباء يستقبل رئيس شركة CTGI الصينية لبحث سبل التعاون

الإثنين، 10 أبريل 2023 01:47 م

نائب وزير الكهرباء: الأنشطة الرياضية ترسخ روح التعاون بين العاملين بالقطاع

الأربعاء، 05 أبريل 2023 09:43 م

نائب وزير الكهرباء يفتتح الدورة الرمضانية الخامسة للعاملين بالقطاع.. صور

الأربعاء، 05 أبريل 2023 09:16 م

نائب وزير الكهرباء يفتتح اليوم الدورة الرمضانية الخامسة للعاملين

الأربعاء، 05 أبريل 2023 03:29 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة