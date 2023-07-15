نصائح للحفاظ على صحة الشعر وحمايته من التساقط

كتبت إيناس البنا

يحدث تساقط الشعر بمعدلات معينة كل يوم لدى الجميع، حيث ينمو الشعر ثم يتساقط ويحل مكانه شعر جديد، لكن هناك مشكلة إذا زادت عن 100 شعرة في اليوم.

متى يجب أن تقلق بشأن تساقط الشعر؟



يحدث نمو الشعر في دورة على أربع مراحل، عادة ، 90 % من الشعر على رأسنا في حالة النمو أو في مرحلة التنامي، المرحلة الأخيرة هي المرحلة الخارجية التي يتساقط فيها الشعر من فروة الرأس، من الطبيعي أن تفقد من 50 إلى 100 شعرة يوميًا خلال مرحلة exogen.

علامات تدل على أنك تعانين من تساقط الشعر المفرط



هناك مشكلة أخرى، عندما نقول أن متوسط ​​100 شعرة يوميًا أمر طبيعي ، فهذا لا يعني أنه على ما يرام، على سبيل المثال، إذا كنت تتساقط 30 شعرة كل يوم وبدأت فجأة في غسل 75 شعرة في اليوم، فهذا ليس طبيعيًا ، إنه تساقط الشعر المفرط . تاريخ شعر كل شخص فريد من نوعه ، فلا تقارنه بالآخرين، الأماكن الشائعة لمعرفة ما إذا كان لديك تساقط الشعر المفرط:

المشط أو الفرشاة

الوسادة

استنزاف الدش

بقع صلعاء على فروة الرأس

قطر تصغير ذيل الحصان

انحسار خط الشعر

أفضل طريقة للمقارنة هي إلقاء نظرة على الصور قبل وبعد وستعرف ما إذا كان الشعر يشير إلى مشكلة محتملة ويحتاج إلى التحقق ".

أسباب تساقط الشعر الزائد



من بين أسباب تساقط الشعر العديدة:

زيادة مستويات التوتر، تقلل المستويات المرتفعة من الكورتيزول نمو الشعر وتزيد من تساقطه .

استخدام المعالجات الحرارية

الاختلالات الهرمونية

تسريحات الشعر الضيقة

نقص العناصر الغذائية في النظام الغذائي مما يؤدي إلى ضعف نمو الشعر .

الحكة والخدش بسبب قشرة الرأس والتهابات فروة الرأس الأخرى

التغيرات المناخية

لون الشعر

الأدوية

الثعلبة الجينية

تساقط الشعر الكربي

متى ترى أخصائي الشعر؟



يعتبر تساقط الشعر عملية طبيعية ، وعندما يتكيف الجسم مع الزناد ، ينخفض ​​تساقط الشعر بشكل عام، تساقط الشعر لدى النساء أكثر من الرجال. لمعرفة ما إذا كانت حالتك تزداد سوءًا ، حاول إجراء اختبار شد بلطف وإذا كان هناك أكثر من 10 خصلات شعر في يدك ، فقد حان الوقت لزيارة طبيبك.

شيء آخر يجب مراعاته هو أن تساقط الشعر وتساقطه ، على الرغم من استخدامهما بالتبادل ، إلا أنهما إجراءات مختلفة، يمكن أن يكون تساقط الشعر مؤقتًا بينما يمكن أن يكون تساقط الشعر بسبب الغدة الدرقية والصلع النمطي وما إلى ذلك.

ما الذي يمكنك فعله للحفاظ على صحة الشعر بشكل جيد؟



يلعب نظامك الغذائي دورًا مهمًا، إذا كنت تعتقد أن الشعر هو مجرد خلايا بروتينية ميتة ، فأنت مخطئ، تعتمد قوتها وطول عمرها على مدى جودة تغذية الخلايا من الداخل. ما تحتاجه هو نظام غذائي جيد مليء بالحديد والزنك والبروتينات والفيتامينات والأحماض الدهنية، يمكنك أيضًا أن تسأل طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك عن الفيتامينات الخاصة بالشعر.

اعمل على طرق لتقليل التوتر. استثمر وقتك في ممارسة الرياضة والتأمل واليوجا وبعض الهوايات الممتعة وما إلى ذلك لمكافحة التوتر.

إذا لاحظت تساقط الشعر ، فتجنب تصفيفه أو تلوينه حتى يتم تقليله.

حافظ على فروة رأسك خالية من القشرة والتهيج.

استخدمي شامبو وبلسم جيدين لحماية شعرك من التلف الخارجي.

إذا كنت تدخن فحاول الإقلاع عن التدخين لأن السموم يمكن أن تلحق الضرر بالحمض النووي لبصيلات شعرك.

ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أنه أصغر عضو في الجسم ، إلا أن الشعر عضو معقد للغاية. يحتاج دائمًا إلى الرعاية والتغذية. لذلك ، إذا لاحظت أي شيء غير عادي في شعرك ، فاستشر خبيرًا جيدًا في علاج الشعر للوصول إلى جوهر المشكلة والحصول على علاج شعر متخصص ومخصص.