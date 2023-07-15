نائب محافظ أسوان: 75% نسبة تنفيذ الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد، والذى يقوم بتنفيذه الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان.

وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد، فى بيان صحفى، أن الممشى الذى يبلغ طوله نحو 9 كيلومترات، وصلت نسبة التنفيذ فيه نحو 75 %، ويشمل عمل حوائط سانده بطول 4 كم، ليصبح الطريق بالكامل عبارة عن حارتين وجزيرة وسطى وومشى بعرض 23 مترا.

وشددت نائب المحافظ، على أهمية تكثيف الأعمال خلال الفترة الحالية بهدف سرعة الإنتهاء، على أن يراعى نهو كل قطاع سواء للمستوى الأعلى أو السفلى ، مع تحديد برنامج زمنى بكل قطاع لسرعة تحقيق معدلات الإنجاز بشكل أكبر، والبدء فى الأعمال التالية من الرصف والتطوير والتجميل ، وحتى يتسنى للمواطنين والزائرين من الأفواج السياحية الاستمتاع بثمار هذا المشروع الحيوى.

وأوضحت نائب المحافظ، أنه سيتم الالتزام فى الأعمال الجارية بكورنيش النيل الجديد بنفس النموذج الذى تم وجارى تنفيذه بالكورنيش القديم ، والذى شهد افتتاح المرحلة الأولى منه فى يونيو الماضى من المقاعد والمظلات والبرجولات الخشبية وأعمدة الإنارة الديكورية وسلات القمامة والتشجير وألوان الدهانات لتتكامل بذلك البانوراما الجمالية وفقاً للهوية البصرية والرؤية الحضارية التى تم ويتم تنفيذها ضمن منظومة التطوير والتجميل الجارية لعاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الإفريقى.



نائب محافظ أسوان تتفقد مشروع إنشاء ممشى أهل مصر (1)



نائب محافظ أسوان تتفقد مشروع إنشاء ممشى أهل مصر (2)



نائب محافظ أسوان تتفقد مشروع إنشاء ممشى أهل مصر (3)



نائب محافظ أسوان تتفقد مشروع إنشاء ممشى أهل مصر (4)