ميناء سفاجا يستقبل السفينة CHIOS VICTORY وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي ل هيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 43 طن بضائع عامة ومتنوعة، و670 شاحنة و224 سيارة.

وشملت حركة الواردات 36000 طن بضائع، و328 شاحنة و202 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، و342 شاحنة و22 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة CHIOS VICTORY وعلى متنها 31500 طن الومنيوم قادمة من السعودية، والعبارة أمل، بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1 .

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدزن اكسبريس و الحرية2 وغادر العبارة امل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و 120 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى سينا وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1890 راكب بموانيها .