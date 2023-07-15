محامى هانتر بايدن لفريق ترامب القانونى: خطابه يعرض الرئيس وعائلته للخطر

كتبت رباب فتحى

أرسل محامي هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكى، رسالة إلى الفريق القانوني للرئيس السابق دونالد ترامب، قائلًا إن خطاب ترامب يعرض بايدن وعائلته للخطر.

وفى خطاب ، أوردته قناة "إيه بى سى نيوز" ، قال آب لويل لمحامي ترامب إن خطاب الرئيس السابق على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المنتديات الأخرى قد يؤدي إلى "إصابة" بايدن أو عائلته.

وأشار إلى عدة أمثلة لخطاب ترامب التي قيل إنها أدت إلى أعمال عنف ، بما في ذلك أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول والهجوم على بول بيلوسي ، زوج رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي.

وقال لويل "هذا ليس إنذارًا كاذبًا. نحن على بعد رسالة واحدة على وسائل التواصل الاجتماعي من حادثة أخرى، ويجب أن توضح للسيد ترامب - إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل - أن كلماته قد تسببت في ضرر في الماضي وتهدد بفعل ذلك مرة أخرى."

وانتقد ترامب مرارًا نجل الرئيس بايدن خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2020 ووجه سلسلة من الاتهامات ضده. وانتقد مؤخرًا صفقة الإقرار بالذنب التي من المقرر أن يوافق عليها هانتر بايدن ، والتي سيعترف فيها بالذنب في جريمتي ضرائب طفيفتين ويعترف بحقائق تهمة السلاح من خلال برنامج التحويل قبل المحاكمة.

وكتب ترامب فى منشور على منصة "تروث" الاجتماعية، "رائع! لقد قضت وزارة عدل بايدن الفاسدة للتو على مئات السنين من المسئولية الجنائية من خلال منح هانتر بايدن مجرد "مخالفة مرور". نظامنا معطوب! " .

كما جادل ترامب الأسبوع الماضي بأن الكوكايين الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض مؤخرًا لا يمكن إلا أن يكون ملكًا لهانتر بايدن أو الرئيس. اعترف هانتر علنًا بالصراعات الماضية مع إدمان المخدرات وهو في حالة تعافي.