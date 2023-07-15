اليوم السابع
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محافظ بني سويف يكرم مدير عام الشباب والرياضة لبلوغه سن المعاش

السبت، 15 يوليو 2023 01:51 م
محافظ بني سويف يكرم مدير عام الشباب والرياضة لبلوغه سن المعاش جانب من التكريم
بنى سويف هانى فتحى

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كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مصطفى إبراهيم مدير عام مديرية الشباب والرياضة، لبلوغه سن الإحالة للمعاش، حيث أهداه درع المحافظة تقديراً لتفانيه وإخلاصه طوال فترة توليه مسؤولية قطاع الشباب والرياضة.
 
من جهته أعرب "إبراهيم" عن شكره وتقديره لمحافظ بني سويف على هذه اللفتة الطبية، وحرصه على لقائه وإهدائه درع المحافظة، مشيرا إلى اعتزازه بأنه كان واحدا ضمن منظومة العمل التنفيذي ، التي يقودها "المحافظ "الشاب"، الذي منح الجميع المزيد من الطاقة والإيجابية في كل جوانب ومكونات المنظومة.

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