محافظ بني سويف يكرم مركز شباب الميمون لفوزه فى نهائى دورى مجالس المدن

بنى سويف هانى فتحى

سلًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف منتخب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى "كأس دورى منتخبات مجالس المدن" بعد فوزه في النهائي على منتخب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، بنتيجة 2/0 في المباراة التي استضافها نادى الشباب الرياضي بمدينة بني سويف.

حضر الاحتفالية: مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، هاني الجويلي رئيس المدينة، حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا وهشام الجبالى وكيل المديرية للرياضة، ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ، عبدالله سيف مدير إدارة الرياضة وعدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة ومديري الإدارات الرياضية والشبابية.

وكرم المحافظ فريق مركز شباب الميمون/ الواسطى البطل لهذه النسخة رقم 34من الكأس ،وقام بتكريم الوصيف فريق مركز شباب بني أحمد/ببا، بجانب تكريم صاحب المركز الثالث مركز شباب صلاح سالم بعد فوزه على بني عدي بنتيجة 2/1 في مباراة تحديد المركز الثالث .

وفى كلمته أعرب المحافظ عن سعادته لحضور النهائي ،و حرصه على متابعة أى نشاط رياضي يقام بالمحافظة لما تمثله من فرصة كبيرة يلتقي فيها بأبنائه الشباب والذين يساهمون بشكل كبير في رفع اسم بني سويف على صعيد كافة المسابقات ،ومقدماّ الشكر لمسؤولى الشباب والرياضة علي جهودهم في تنظيم البطولة.

وقال مدير عام الشباب والرياضة "إبراهيم" أن بطولة دورى منتخبات مجالس المدن والتي تحمل اسم "كأس المحافظ" تقام منذ نهاية الثمانينات وتحديد في عام 1989، حيث شارك في البطولة الحالية 16 من منتخبات الوحدات المحلية ،وأقيمت بنظام (ذهاب وإياب) و صعد للنهائي ممثلا مركزي الواسطى وببا ، بعد تغلبهما على فريقي مركز شباب صلاح سالم / بني سويف و بني عدي /ناصر بعد منافسات بين المنتخبات المشاركة في البطولة التي بدأت منذ ديسمبر الماضي.