"كان ياما كان فى الأقصر" فيلم وثائقى لشاب أقصرى يترشح رسمياً بمهرجان عالمى

الأقصر – أحمد مرعى

حقق الشاب الأقصرى محمد عبد الفتاح، نجاح كبير بترشيح فيلم وثائقى شعرى عن محافظة الأقصر التاريخية لإظهار الميثولوجيا المصرية القديمة، فى مهرجان (Lift-off global network) العالمى الذي تنظمه إحدي شركات الإنتاج الوثائقية فى المملكة المتحدة، حيث جاء الفيلم بإسم "كان ياما كان فى الأقصر".

وفى هذا الصدد يقول الشاب الأقصرى محمد عبدالفتاح ابن منطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر، إنه حالياً طالب بالصف الرابع كلية اعلام قسم سينما وتلفزيون بجامعة الأناضول في تركيا، ولحبه الكبير وشغفه بكل أنواع الفن بشكل عام وبالرسم و storytelling بشكل خاص، قام بهاتفه المحمول بعمل أول تجربة وثائقية شعرية عن الأقصر بشكل مختلف وهو فيلم "كان ياما كان فى الأقصر" الوثائقى، والذي جاء الغرض هو إظهار الأقصر لغير المصريين من نظرته إستناداً إلى الميثولوجيا المصرية القديمة، وبالفعل حقق الفيلم نجاح مميز وتم ترشيح الفيلم بشكل رسمي في مهرجان Lift-off global networ بالمملكة المتحدة، وذلك عن فئة first time filmmaker.

ويضيف إبن العوامية بالأقصر، إن فيلمه الأول "كان ياما كان في الأقصر - Once upon a time in Luxor"، هو أول أفلامه الوثائقية الشعرية، قرر أن يأخذ به المشاهد في رحلة مختلفة من وجهة نظر المُخرج لمدينة الأقصر إستناداً للميثولوجيا المصرية، لتكون الشمس هي الحكاي الصامت في رحلة مدتها 10 دقائق، موضحاً أن الهدف من الفيلم كان أكثر اظهار الأقصر بشكل مختلف لغير المصريين، وشاركه في إعداد الفيلم كل من محمد وفيق ومحمود العوامى أبناء بلدته الذين قدموا له الدعم الكبير لتصوير الفيلم الوثائقى ليخرج بهذا الشكل المميز.



الشاب الأقصرى محمد عبد الفتاح صاحب الفيلم الوثائقى



بوستر الفيلم الوثائقى للشاب الأقصرى



فيلم وثائقى لشاب أقصرى يترشح رسمياً بمهرجان عالمى