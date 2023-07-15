مدير بيطرى الأقصر يقود جولة لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر مدينة أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر ، جولة لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر أرمنت، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتطوير المجازر لخدمة المجتمع بصورة أفضل.

شارك فى جولة مدير بيطرى الأقصر داخل مجزر أرمنت، العميد عادل السيد شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، والمهندس حيدر شاهين وكيل وزارة الإسكان بالأقصر، ومهندسي الإدارة الهندسية بمجلس مدينة أرمنت، حيث قامت اللجنة بمتابعة ومعاينة أعمال رفع كفاءة مجزر أرمنت، حيث تم مؤخراً إعداد المقايسة اللازمة لرفع كفاءة مجزر أرمنت وإعداد تقرير بالاحتياجات اللازمة، وتم عرضها على المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية لرفع كفاءة المجازر حفاظاً على صحة وسلامة الغذاء وصحة وسلامة المواطنين.

وكانت قد تابع الدكتور فتحى سلمى، برفقة اللجنة الطبية البيطرية بالمديرية، العمل فى مجزر وادى النسيم الالى للدواجن بإسنا، وقامت اللجنة بمعاينة المجزر عقب فترة التوقف للصيانة ورفع كفاءة المجزر، وتم التأكد من جاهزية المجزر للعمل كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية القائمين عليه، وأن يتم عمل المجزر تحت إشراف بيطري كامل حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحرصاً على سلامة وصحة الغذاء، كما تابع العمل داخل مجزر مدينة القرنة الآلي لمعرفة إحتياجات تشغيله لخدمة الأهالى، وذلك برفقة كل من الدكتور إبراهيم رياض مدير إدارة القرنة البيطرية، وبالاشتراك مع اللواء أحمد جمال رئيس مجلس مدينة القرنة، وذلك لإعداد تقرير بالاحتياجات اللازمة لتشغيل المجزر لخدمة الأهالي في قرى ومركز القرنة والمراكز المجاورة، حفاظاً على صحة سلامة الغذاء وصحة وسلامة المواطنين.