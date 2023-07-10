لصحة عظامك.. اعرف مقدار جرعة فيتامين "د" والكالسيوم الضرورية يوميًا

كتبت ميرفت رشاد

تعد صحة العظام جانبًا أساسيًا من جوانب الصحة العامة، ويلعب عنصران من العناصر الغذائية الحيوية دورًا رئيسيًا في الحفاظ عليها الكالسيوم و فيتامين د، ويُسهل الأخير، الذي يُطلق عليه غالبًا "فيتامين أشعة الشمس"، امتصاص الكالسيوم من النظام الغذائي، ما يضمن توفره لتمعدن العظام، بدون فيتامين د الكافي، لا يمكن للكالسيوم أن يدخل العظام بشكل فعال، ما يؤدي إلى ضعف بنية العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور، يعمل الكالسيوم بمثابة اللبنة الأساسية للعظام ، مما يوفر القوة والكثافة، يشكل فيتامين "د" والكالسيوم معًا ثنائيًا ديناميكيًا يحمي عظامك، ولكن ما مقدار هذه العناصر الغذائية التي نحتاجها للحفاظ على صحة العظام المثلى؟ إليك ما تريد معرفته وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

لماذا تحتاج فيتامين د والكالسيوم لعظامك؟

الكالسيوم وفيتامين د ضروريان لصحة العظام والمفاصل بسبب أدوارهما الفردية والمترابطة في الجسم.

إليك كيف يفيد الكالسيوم عظامك

الكالسيوم معدن يلعب دورًا مهمًا في بناء عظام وأسنان قوية والحفاظ عليها. يتم تخزين غالبية الكالسيوم في الجسم في العظام ، حيث يوفر الدعم الهيكلي والقوة.

إن تناول كميات كافية من الكالسيوم ضروري طوال الحياة لدعم صحة العظام ، خاصة خلال فترات النمو مثل الطفولة والمراهقة، بالإضافة إلى صحة العظام، يشارك الكالسيوم أيضًا في العديد من الوظائف الفسيولوجية، بما في ذلك تقلص العضلات، ونقل الأعصاب، وتجلط الدم.

الكالسيوم للعظام

فيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم والاستفادة منه في الجسم، يعزز امتصاص الكالسيوم من الأمعاء إلى مجرى الدم، بدون فيتامين د الكافي ، لا يستطيع الجسم امتصاص الكالسيوم بشكل فعال من النظام الغذائي ، مما يؤدي إلى انخفاض توافر الكالسيوم من أجل تمعدن العظام.

يلعب فيتامين د أيضًا دورًا في تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم ، والحفاظ على التوازن بين الكالسيوم المخزن في العظام والكالسيوم المنتشر في الجسم، بالإضافة إلى دوره في استقلاب الكالسيوم ، فإن فيتامين (د) مهم أيضًا لوظيفة المناعة ونمو الخلايا وتعديل الالتهاب.

الاحتياج اليومي من فيتامين د لصحة العظام

يعتبر فيتامين (د) بمثابة هرمون لأن أجسامنا يمكن أن تفرزه في بشرتنا عندما تتعرض لأشعة الشمس الصحية، يختلف البدل اليومي الموصى به (RDA) لفيتامين د حسب العمر.

للأفراد الذين تتراوح أعمارهم من 1 إلى 70 عامًا ، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات: 600 وحدة دولية (IU) في اليوم.

للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 71 عامًا فما فوق: 800 وحدة دولية يوميًا.

الاحتياج اليومي من الكالسيوم لصحة العظام

يعلم الجميع أن الكالسيوم مفيد لعظامك ويمنع هشاشة العظام ، لا يمكن للكالسيوم أن يساهم بشكل كامل في تكوين العظام إلا إذا كان جسمك يتلقى فيتامين د بشكل كافٍ تختلف RDA للكالسيوم أيضًا حسب العمر والجنس:

للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 50 عامًا ، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات: 1000 ملليجرام (مجم) يوميًا.

للنساء البالغات بعمر 51 سنة وما فوق: 1200 مجم في اليوم.

للرجال البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 51 و 70 عامًا: 1000 مجم يوميًا.

للرجال البالغين الذين تبلغ أعمارهم 71 عامًا وما فوق: 1200 مجم يوميًا.