اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يوليو 2023 10:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات 2023.. إتاحة موقع التنسيق للتسجيل باختبارات القدرات

السبت، 15 يوليو 2023 09:32 ص
تنسيق الجامعات 2023.. إتاحة موقع التنسيق للتسجيل باختبارات القدرات
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أتاح موقع التنسيق الإلكترونى باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
 
وأوضح مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات عبر مرقع التنسيق الالكترونى بداية من اليوم السبت ، وذلك وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب، وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ويستمر التسجيل  حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.
 
وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات:
 
 
 
1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .
 
 
 
2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).
 
 
 
3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
 
 
 
4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
 
 
 
5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
 
 
 
6. كليات التربية الرياضية.
 
 
 
7. كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية و التربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.
 
 
 
8. شعبتا التربية الفنية بكليتي(التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، و كلية التربية بالسويس جامعة السويس).
 
 
 
9. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

ما هو امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة

امتحان القدرات

امتحان قدرات فنون تطبيقية 2023

مكتب التنسيق امتحان القدرات

الحجز لأداء امتحان القدرات

اختبار القدرات للسنوات السابقة

امتحان القدرات للدور الثاني

موعد اختبار القدرات 2024

موعد اختبار القدرات 2023

موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2023

اختبار القدرات للثانوي

متى اختبار القدرات للثانوي 2022

زمن امتحان القدرات

ما هي الكليات التي لها امتحان قدرات 2023

تقديم اختبارات قدرات

يمكن تأجيل امتحان القدرات

الكليات التي لا تشترط اختبار القدرات

موعد اختبار قدرات كلية التمريض 2023

هل كلية ألسن لها امتحان قدرات

موعد امتحان قدرات فنون جميلة



الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات 2023 .. كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

السبت، 15 يوليو 2023 02:00 ص

تنسيق الجامعات 2023.. كليات يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

الجمعة، 14 يوليو 2023 01:00 م

تنسيق الجامعات 2023.. فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكترونى

السبت، 15 يوليو 2023 05:00 ص

تنسيق الجامعات 2023.. دليل طلاب الثانوية العامة لاجتياز اختبارات القدرات

الجمعة، 14 يوليو 2023 02:16 م

تنسيق الجامعات 2023.. فتح باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكترونى اليوم.. التقديم فى هذه المرحلة لطلاب الثانوية العامة 2023 فقط.. ووزير التعليم العالى يوجه بإتاحة الخدمات للتيسير على الطلاب

السبت، 15 يوليو 2023 12:00 ص

تنسيق الجامعات 2023.. أسئلة اختبارات القدرات عادلة وتعتمد على أسس علمية

الجمعة، 14 يوليو 2023 06:39 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة