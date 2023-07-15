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طلاب صفوف النقل بشمال سيناء يؤدون امتحانات الدور الثانى للعام 2022/ 2023

السبت، 15 يوليو 2023 01:57 م
طلاب صفوف النقل بشمال سيناء يؤدون امتحانات الدور الثانى للعام 2022/ 2023 مدرسة - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، تابع اليوم بدء امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي 2022/2023، وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية.
 
وأدى طلاب الصفوف (الرابع والخامس) الامتحانات في الفترة الأولى في مادة اللغة العربية  والخط العربي وبلغ زمن الإجابة ساعتان ونصف والفترة الثانية مادة التربية الدينية وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف، عدد طلاب الصف الرابع (503) طلاب وطالبات، وعدد طلاب الصف الخامس (339 فى  مادة اللغة العربية و 306 في مادة التربية الدينية) طالب وطالبة، وطلاب الصف السادس (575 في مادة اللغة العربية و 439 في مادة التربية الدينية) طالب وطالبة.
 
وأدى طلاب الصفين الأول والثاني الأعدادي الامتحانات في الفترة الأولى فى مادة اللغة العربية والخط، وكان زمن الإجابة ساعتان ونصف وفي الفترة الثانية فى مادة التربية الدينية وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف، وبلغ عدد طلاب الصف الاول الثانوي (1392) طالبا وطالبة،  طلاب الصف الثاني الثانوي (805) طلاب وطالبات، والصف الأول الثانوي والبالغ عددهم (290) والصف الثاني (185) طالبا وطالبة الامتحان في مادة اللغه العربيه  وبلغ زمن الإجابة ثلاث ساعات .

شمال سيناء

الدور الثاني

الامتحانات

صفوف النقل

التربية والتعليم



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