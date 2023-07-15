اليوم السابع
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السبت، 15 يوليو 2023 01:06 م
أكرم القصاص
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ضبط 10 أطنان نخالة و2000 لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى المنوفية

السبت، 15 يوليو 2023 11:40 ص
ضبط 10 أطنان نخالة و2000 لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى المنوفية تهريب سولار
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، من ضبط 43 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بمركزي أشمون والباجو، بقصد بيعها بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق، بالإضافة إلى ضبط 10 أطنان نخالة بدون مستندات ومجهولة المصدر بناحية سملاي و1000 لتر بنزين 80 ، و1000 لتر سولار  بناحية شنشور بأشمون، وذلك دون إتباع إجراءات السلامة المهنية والحريق وبهدف بيعها بالسوق السوداء والتربح .
 
كما تم ضبط 5 طن أسمنت مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار بالشهداء بقصد البيع بأزيد من الأسعار المتداولة بالأسواق ، وتم تحرير محاضر جنح بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام ، جاء ذلك خلال الحملات اليومية المكثفة التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية علي مدار يومين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة .
 
وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن الحملات أسفرت عن تحرير  398 محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، تنوع ما بين 181 محضر مخالفات مخابز و 217 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار ، مؤكداً مواصلة اللجان التفتيشية جهودها فى تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة لحماية المستهلك وضبط المخالفين .
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .
 
 
 
 

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